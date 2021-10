Intellego tecknar avsiktsavtal med amerikanskt medtechbolag

Innehåll från KassaiLaw Annons

Idéer och innovation känner inga gränser, även om det ibland dyker upp hinder på vägen. När iPhone lanserades 2007 sade Microsofts tidigare CEO Steve Ballmer: ”There’s no chance that the iPhone is going to get any significant market share. No chance.”

Enligt samma linje skrev Bob Lutz, tidigare vice ordförande för General Motors och Chryster, år 2015 om Tesla Motors Inc: ”Tesla’s showing all the signs of a company in trouble…, and anyone paying attention probably saw this coming a mile away.”

2021 vet vi att dessa kommentarer visade sig helt felaktiga. 2000-talets dramatiska teknologiska revolution är ostoppbar och har fortsatt att drivas framåt av ny teknik, globalisering och förändrad demografi. Därmed kan den heller inte ignoreras, oavsett bransch. Så resonerade Karola Kassai när hon valde att starta KassaiLaw, en byrå med unikt fokus på juridik kring avancerade digitala lösningar och teknologier.

– Techentreprenörer fokuserar på framtiden och har både uthållighet och beslutsamhet nog för att nå sina mål. De är kreativa, innovativa, agila och proaktiva, vilket ligger till grund för deras nytänkande lösningar och idéer, och de förväntar sig att deras juridiska team kan möta upp detta dynamiska arbetssätt.

Juridikbranschen präglas emellertid på många håll av ett konservativt synsätt, med tydliga ramar kring arbetsgång och rutiner. För nytänkande företag kan sådana ramar dock tolkas som faktiska hinder snarare än möjliggörare, något som kan utgöra en risk för många traditionella juridikbyråer.

– Om ett företag inom den decentraliserade finanssfären, vars vision är att utmana den konservativa finans- och bankindustrin, inte kan få relevant och aktuell vägledning från sitt juridiska team, vad sker då? Företaget lär inte ge upp sin vision, men om deras juristbyrå saknar rätt erfarenhet eller tekniska kunskaper, kan de mycket väl välja en annan firma, förklarar Karola.

En entreprenöriell inställning

För att matcha informationsålderns förväntningar måste jurister som arbetar med dylika företag lära sig att arbeta med samma kompetenser som entreprenörer gör. Det omfattar att överge föråldrade, passiva och reaktiva modeller, till förmån för en dynamisk mix av kreativitet, framsynthet och innovativ problemlösning, i kombination med ett komplext, affärscentrerat tankesätt.

– Som jurist inom innovation och teknologi måste du vara en kameleont; du måste konstant anpassa dig till klientens föränderliga behov, anta samma tankesätt och utforma skräddarsydda lösningar inom områden där det knappt finns någon praxis. Inte sällan ligger därtill regelverk och riktlinjer årtionden bakom tekniken i sig. Kryptovalutor är ett utmärkt exempel: Bitcoin anses vara den första kryptovalutan och lanserades 2009, men fortfarande är regelverken inom EU inte helt utformade.

Ett gränslöst perspektiv

De senaste åren har KassaiLaw växt stadigt. Transformationen från driven startup till mogen aktör har skapat en djup förståelse för klienternas egna utmaningar. Efter att ha genomgått samma utveckling och skaffat egna erfarenheter av entreprenörskap inom hela Europa – inklusive internationell expansion – har byråns angreppssätt kommit att bli synnerligen relevant för techföretagen, inte minst eftersom dessa företag ofta siktar på snabb tillväxt, med ett globalt perspektiv från dag ett.

– KassaiLaw har en annan tonalitet – vi strävar alltid mot att tillhandahålla tjänster av högsta tänkbara kvalitet, men är också avslappnade och flexibla. Vi vill vara en välbekant del av våra klienters verksamheter, med fördjupad insikt i just deras specifika utmaningar.

Juridiken handlar i slutänden om människan – om att lösa personers problem och stötta dem på vägen framåt – men Karola känner att det är något många tycks ha glömt bort. Målet är att de olika parterna ska känna tillit och förtroende, men få tar tillräcklig hänsyn till den mänskliga faktorn.

Teknologisk kompetens in-house

Det är dock inte bara den entreprenöriella erfarenheten som Karola lyfter som en väsentlig del av byråns approach. KassaiLaw har samlat bred teknologisk kompetens in-house – inklusive programmeringskunskap – vilket borgar för ett sömlöst och effektivt samarbete med klienterna. Karola berättar att många är tacksamma för att de slipper förklara hela sin verksamhet innan arbetet kan påbörjas, utan istället kan fokusera på sitt.

Efterhand som tekniken blir allt mer sofistikerad ökar kraven på jurister som arbetar inom teknikbranscherna; fördjupade kunskaper om området är en förutsättning för att kunna erbjuda de lämpligaste juridiska lösningarna, baserat på vad företagen faktiskt gör. Det är till exempel väsentligt mycket svårare att avgöra om en transaktion behöver blockeras på grund av risk för pengatvätt, om man inte förstår hur just dessa transaktioner spåras och i vilken utsträckning data och kunskap kan erhållas från dem.

– Vår modell är ett lyckat tillvägagångssätt, något som har bevisats inte minst av den respons vi har fått från marknaden. Att expandera till den svenska marknaden var ett givet steg och nu har vi ett starkt, nordiskt perspektiv. Det har möjliggjort för oss att arbeta med projekt av alla storlekar, vilket bland annat har inkluderat en spännande börsintroduktion för ett större teknikföretag. Vi ser nu fram emot alla nya utmaningar i Sverige, som branschen alltid erbjuder, avslutar Karola.

