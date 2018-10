Instalco köper Motala Ströms Installationsbolag

Installationskoncernen Instalco, där Trafikverkets före detta Stora Projekt-chef Per Sjöstrand är vd, har tecknat avtal om förvärv av Motala Ströms Installations AB (MSI) som är verksamt främst inom installation och service av el och VS. Bolaget med 80 anställda omsatte 97 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017/2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.