Inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA sjönk i december

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tjänstesektorn under den senaste månaden.

Väntat var ett index på 59,0, enligt Reuters prognosenkät.

Utfall under 50 tyder på avmattning medan värden över 50 signalerar ekonomisk tillväxt.

ISM noterar att kommentarer från panelen visade fortsatt optimism bland tjänsteföretagen, men det kvarstår oro över importtullarna.

Av de 18 tjänstesektorerna rapporterade 16 tillväxt i december.