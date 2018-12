Inget oljeavtal klart ikväll – saudiarabisk tvekan om det kan bli av

Enligt ett uttalande förordar Saudiarabien en produktionssänkning på 1 miljon fat per dag, men det tycks alltså Ryssland anse vara för mycket. Ryssland är som bekant inte medlem i Opec, men en mäktig allianspartner till kartellen. Utan rysk medverkan – ingen produktionsbegränsning.

Under torsdagen har oljepriserna åkt berg-och-dalbana. Spotpriset på Brentolja toppade vid 9-tiden på morgonen på nästan 62 dollar per fat men har under dagen legat på nivåer nere kring 58,60 dollar. Vid 19.30-tiden handlas den för 59,44 dollar, ner med 3,4 procent för dagen.

WTI-olja handlas samtidigt för 50,87 dollar, ner 4,1 procent för dagen.