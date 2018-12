Inget fotfäste för Wall Street – raset tilltar

Den amerikanska dollarn återhämtade sig mot euron tidigare under dagen efter en djup nedgång under förmiddagen men har fallit tillbaka under kvällen. Den amerikanska valutan handlas ned 80 punkter till 1,1469 euro. Mot yenen försvagas dollarn hela 122 punkter och handlas runt 111,0550 yen, den lägsta nivån sedan september.