Ingersoll-Rands resultat bättre än väntat – höjer vinstprognosen

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0,80 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Intäkterna var 3,58 miljarder dollar (3,38). Väntat var intäkter på 3,50 miljarder dollar.

Ingersoll-Rand höjer även sin vinstprognos för helåret 2019.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Det justerade resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter väntas nu hamna på cirka 6:35 dollar. Det kan jämföras med tidigare prognos som angavs i ett intervall 6:15-6:35 dollar per aktie. Väntat inför rapporten var 6:29 dollar per aktie för helåret 2019, enligt Bloomberg News.