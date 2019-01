Ingen ljusning på Wall Street mot handelsdagens slut

Ett inköpschefsindex för den amerikanska industrin långt under förväntan spädde på pessimismen ytterligare. Indexet, som beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden, sjönk till 54,1 procent i december jämfört med 59,3 procent månaden innan. Kryper indexet under värdet 50 tyder det på en avmattning i den ekonomiska tillväxten.

Även flygindustrin backade på en nedskruvad prognos från USA:s nästa största flygbolag Delta Airlines, som nu förväntar sig sämre försäljningssiffror i sista kvartalet 2018. Vid 20-tiden svensk tid hade aktien fallit 8,5 procent. Bolaget drog även med sig konkurrenten American Airlines i raset som backade 7,3 procent.