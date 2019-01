Inga stora förändringar väntas när Theresa May presenterar plan B för brexit

I förra veckan sade över 400 parlamentsledamöter nej till Mays tilltänkta utträdelseavtal med EU. Trots rekordförlusten väntas premiärministern nu gå vidare med ungefär samma plan.

Enligt tidningen The Times hoppas May fortfarande kunna pressa fram någon form av eftergifter från övriga EU när det gäller den så omdiskuterade nödlösningen för Nordirland – det som kallas backstop på brexitengelska. Tanken är att May först ska få parlamentet att rösta för ett krav på eftergifter och sedan ta med sig det som ett starkt förhandlingsmandat till Bryssel.

"Det betyder att en omröstning om ett reviderat avtal måste vänta till samtalen med EU är klara, vilket tar åtminstone en vecka. Sedan kan det bli en veckas debatt i underhuset. Regeringstjänstemän tror att den nya (slut)omröstningen inte kommer att äga rum förrän i mitten av nästa månad", skriver Sam Coates, biträdande politikredaktör i The Times.

Klockan 16.30, svensk tid, i eftermiddag är det tänkt att May ska lägga ut orden i underhuset i London.