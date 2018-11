Infronts omsättning ökade men underliggande resultat sjönk

Infront, det sedan ett år Oslonoterade bolag som äger nyhetsbyrån Direkt och vars huvudsakliga intäktskälla är tradingterminaler, omsatte 68,3 miljoner norska kronor i det tredje kvartalet, en ökning med 1 procent från motsvarande period i fjol.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, steg från 7,5 till 11,1 miljoner, men justerat för engångsposter – framför allt börsnoteringskostnaderna i det tredje kvartalet 2017 – noterades en nedgång från 14,1 till 11,0 miljoner, förklarat med högre personalkostnader och andra rörelsekostnader till följd av "investeringar i framtida tillväxt".

Segmentvis steg omsättningen för det största segmentet Terminals & Solutions från 44,0 till 45,0 miljoner norska kronor, medan "News", där nyhetsverksamheten sorterar, minskade från 15,3 till 14,9 miljoner. Justerat för en flytt av intäkter från "News"- till "Analytics and Other"-segmentet i slutet av 2017 var intäkterna under jämförelseperioden dock bara 14,8 miljoner under jämförelseperioden; en differens på en halv miljon kronor.