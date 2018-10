Infranode drar tillbaka sitt bud på Skånska Energi

Det var den 21 september som Infranode la ett bud på Skånska Energi på 70 kronor per aktie som några dagar senare höjdes till 75 kronor per aktie. Då Infranode endast fått in aktier motsvarande 0,6 procent av kapitalet meddelade Infranode på tisdagen att budet återkallas.

"Som tidigare kommunicerats är erbjudandets fullföljande villkorat av bland annat att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Infranode Energi blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Skånska Energi", skriver Infranode i ett pressmeddelande.