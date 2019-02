Industrivärden höjer utdelningen

Substansvärdet den 31 december 2018 var 85,2 miljarder kronor eller 196 kronor per aktie, en minskning under året med 25 kr per aktie.

Det framgår av investmentbolagets bokslutskommuniké.

Styrelsen föreslår även att ordinarie utdelning för helåret 2018 höjs till 5,75 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 5,50 kronor per aktie året innan.