Industribolag i täten på grön Stockholmsbörs

Husqvarna, som meddelat ytterligare sparåtgärder under förmiddagen, klättrade initialt men kröp sedan tillbaka till nollstrecket.

First North-listade oljebolaget Maha Energy steg 2 procent efter att ha visat ökade intäkter och förbättrat resultat för tredje kvartalet. För två veckor sedan sänkte Maha sin produktionsprognos för helåret 2019, för andra gången i år.

Redeye inleder bevakning av medicinteknikbolaget Irras med ett riktvärde i basscenariot på 36 kronor per aktie med en tidshorisont på sex till tolv månader. Aktien ökade 6,5 procent till 22:80 kronor.

Mentice, som listades på First North i somras, föll i nästan 17 procent efter att bolaget visat ökad förlust och flaggat för att tillväxtmålet för 2019 inte längre väntas nås.

Ellen, som säljer sanitetsprodukter för kvinnor baserade på probiotika och vars aktie handlas på First North, ser en tillväxt i Europa inom intimvårdsmarknaden på 10-20 procent per år. Det sade Ellens vd Charlotta Nilsson under sin presentation vid Stora Aktiedagen i Stockholm anordnad av Aktiespararna. Aktien var upp 9 procent.