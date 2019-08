Indiska tillväxten bromsar in för femte kvartalet i rad

För bara ett år sedan kunde Indien skryta med att vara en av världens snabbast växande ekonomier, men efter att ha bromsat in tillväxttakten fem kvartal i rad är bilden en annan, och utmaningarna många för Narendra Modis nya regering.

En regeringsåtgärd som diskuteras för att ta sig an avmattningen är att slå samman ett tiotal statligt ägda banker. Bankväsendet i Indien har under senare år lamslagits av andelen dåliga lån och oro för hur bankerna sköts, skriver Financial Times.

Landets finansminister Nirmala Sitharaman föreslog i förra veckan en rad åtgärder för att stimulera både utlåningen och för att lindra anspänningen på landets bilindustri.