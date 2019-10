Impact Coatings tecknar avtal med Hyundai som köper 10 procent via emission

”Avseende exklusivitet ska teknik som utvecklas gemensamt inom ramarna för det gemensamma utvecklingsavtalet vara exklusivt för de två parterna under en bestämd tidsperiod”, skriver Impact.

Hyundai satsar motsvarande 38 miljoner kronor via emissionen och får 5,4 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel om 10,4 procent.

Accendo Capital, som redan äger 5,6 procent av Impact och som är en av de största ägarna, kommer skjuta till 27 miljoner kronor via emissionen och därmed öka ägarandelen till 12,0 procent.

Den riktade emissionen genomförs till kurs 7:00 kronor per aktie. Impact-aktien har gått starkt under den senaste tiden och stängde på 7:38 kronor på tisdagen. Kursuppgången summeras till 48 procent sedan den 16 oktober. Impact skriver att emissionskursen motsvarar en ”premie om 30 procent mot de senaste fem handelsdagarnas genomsnittliga volymviktade aktiekurs per den 11 oktober”.