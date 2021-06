Ilija Batljans Hexicon rusar i First North-debuten – vd försvarar IPO-plumparna

Marcus Thor, vd Hexicon, om noteringen på First North

First North-debutanten Hexicon steg i sin debut på First North, och var upp cirka 12 procent under fredagsförmiddagen.

VD Marcus Thor tror inte att bolaget, som miljardvärderas men bara omsatte 4,4 Mkr i fjol och gjorde stora förluster, kommer för tidigt till börsen enligt vad han säger till Di TV.