Ilija Batljan blir storägare i modebolag – aktien rusar

Odd Molly fyrade av ett ordentligt nyhetsbatteri under tisdagseftermiddagen. Till att börja med att bolaget har tecknat avtal om att förvärva en logistikfastighet genom förvärv av samtliga aktier i fastighetens nuvarande ägarbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter.

Betalning sker genom en apportemission av 16,8 miljoner nyemitterade aktier till en teckningskurs på 4,5 kronor per aktie.

”Förvärvet av en större logistikfastighet innebär ett viktigt vertikalt steg i värdekedjan. Med tolvåriga hyreskontrakt i grunden kommer detta bidra med stabila kassaflöden och med fortsatt intressanta utvecklingsmöjligheter framöver. Genom transaktionen blir Ilija Batljan, ägare till Fastighetsbolaget, även största ägare i Odd Molly”, säger Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly, i ett pressmeddelande.

Vidare har Odd Molly tecknat avtal om att förvärva Used By, en digital plattform för försäljning av secondhand-mode, som blir ett nytt affärsområde för bolaget. Förvärvet sker genom en apportemission av drygt 2,5 miljoner nya aktier till kursen 4,5 kronor per aktie.