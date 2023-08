IG Groups vd avgår av hälsoskäl

Innehåll från Deel Annons

Så kan du anställa talanger från hela världen

När Daniel Eisenberg började på Deel hösten 2021 hade bolaget strax under 300 anställda. Två år senare är antalet anställda över 2 500. Under samma tid har omsättningen gått från strax under 30 miljoner dollar om året till över 600 miljoner dollar och bolaget räknas till ett av världens absolut snabbast växande.

Sverigechefen för Deel – vars affärsidé är att möjliggöra för företag att anställa vem som helst, var som helst – lever som han lär. Daniel Eisenberg och familjen är nyss hemkomna från en längre utlandsvistelse.

– Min fru är barnmorska och har drömt i 20 år om att få arbeta med förlossningsvård i Afrika. Jag har alltid stöttat tanken, men har velat att vi ska ha en plan. Nyckeln var att vi hittade den svenska skolan i Nairobi, säger han.

I augusti förra året reste Daniel Eisenberg med fru och tre barn till Kenyas huvudstad för att bo där i nästan ett år.

– Det var inga problem. Vi hyrde ut vårt hem och hyrde ett nytt i Nairobi. Jag fortsatte mitt arbete som vanligt, fast runt köksbordet. Jobbet flöt smidigt. Att leda teamet och hantera det dagliga arbetet fungerade precis som vanligt. Det blev några softa och härliga månader, säger han.

Han förklarar Deels snabba tillväxt med att bolaget ligger rätt i flera trender som just nu påverkar arbetsmarknaden:

– Globaliseringen har gjort att kompetensbehovet har ökat, samtidigt som företag rör sig snabbare över landsgränser i sin verksamhet. Vi använder vår upparbetade expertis kring lokal arbetsrätt, sköter pappersarbetet och tar på oss eventuella risker för att göra det enklare för företag att anställa utomlands.

En viktig drivkraft är också att viljan till distansarbete – både från de anställda och företagens sida – ökar. I Sverige går utvecklingen snabbt. Svenska företag har, tillsammans med estländska och schweiziska, den snabbast växande anställningstakten utomlands, enligt Deels undersökning Global Hiring Report.

Det här gör i sin tur att talang- och kompetenspoolen vidgas. Daniel Eisenberg tar upp ett exempel från sina egna erfarenheter. När han var ny på Deel behövde han på kort tid anställa 15 personer till en ganska homogen roll.

– Eftersom vi tillåter distansarbete behövde jag inte bara leta i Stockholm, eller ens Sverige. Jag kunde sätta Europa som mitt geografiska kriterium och leta efter kandidater med rätt språkkunskaper. Det gjorde det enkelt att hitta kompetenta medarbetare i städer som Barcelona och London. Dessutom kan det vara kostnadseffektivt att anställa i andra länder eftersom lönekostnaderna varierar mellan länder.

En av de största utmaningarna med att anställa utomlands är compliance, eller regelefterlevnad, menar Daniel Eisenberg.

– Det är komplext. Kontrakt, skattesystem och arbetsregler ser olika ut mellan länder. Även små detaljer som ålder och boendeort kan påverka skattetabeller. Säg exempelvis att du flyttar från en schweizisk kanton till en annan, eller att du fyller år, då kan du byta plats i en skattetabell.

En möjlig lösning är att företaget etablerar sig i det aktuella landet för att kunna anställa enligt lokal lagstiftning. Men det i sig kostar tid och resurser. En annan möjlig lösning är att låta personen man vill anställa vara konsult och skicka en faktura. Men då finns en risk för att skattemyndigheterna anser att personen i själva verket ska anses som anställd istället för konsult.

Deel har löst problemet genom att etablera ett nätverk med över 110 juridiska enheter i olika länder. Om ett bolag behöver personal i exempelvis England kan de anställas av Deel England. De arbetar då på uppdrag av klienten, medan Deel tar ansvar för löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter, skatter och andra saker kopplade till anställningen.

Den senaste tiden har bolaget vidgat sin verksamhet. Utöver att hjälpa till med anställningar och löneutbetalningar kan Deel nu hantera företagens globala löneadministration. Bland annat har man hand om löneadministrationen för ett välkänt svenskt företag som har tusentals anställda och över tusen konsulter i flera olika länder.

– Löneadministration kan vara ett betydande bekymmer för företag med verksamhet i olika länder. För oss är det ett område med stor framtidspotential. Säg att du har anställda i 16 länder. Istället för att ha 16 olika löneadministratörer, alltså en för varje land, kan vi hantera hela den globala löneprocessen med ett enda enda gränssnitt, ett system och en kontaktperson, säger Daniel Eisenberg.

