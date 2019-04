IEA varnar för minskad efterfrågan på olja med högre priser

”Ett pris för nordsjöolja på 70 dollar per fat är helt klart mindre angenämt för konsumenterna jämfört med början på året, och IEA varnar fortsatt för faran med ännu högre priser. Tiden kommer att visa om våra prognoser på efterfrågan är korrekta, men risken i dag är på nedsidan”, skriver IEA i rapporten.

Bara under den senaste månaden har priset på nordsjöoljan Brent stigit med över 30 procent från 56 dollar per fat till över 71 dollar, i kölvattnet på Opecs produktionsbegränsningar samt sanktioner och produktionsbortfall i Venezuela, Libyen och Iran.

Det framgår av IEA:s månadsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen, där just efterfrågan pekas ut som en osäkerhetsfaktor under 2019.

Opecs råoljeproduktion bedöms ha uppgått till 30,13 miljoner fat per dag i mars, jämfört med 30,68 miljoner fat per dag månaden före. I mars var den totala produktionen i länder utanför Opec 63,47 miljoner fat per dag jämfört med 63,26 miljoner fat månaden före.

Oljeproduktionen i länder utanför Opec väntas bli 64,4 miljoner fat per dag under 2019, oförändrat från tidigare bedömning.