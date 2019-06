IEA sänker sin prognos på efterfrågan på olja i år

Internationella energimyndigheten, IEA, beräknar att världens oljeefterfrågan ska uppgå till 100,34 miljoner fat per dag under 2019 – ned från 100,44 i föregående månads bedömning.

Det framgår av IEA:s månadsrapport på fredagen. Oljeefterfrågan väntas öka med 1,18 miljoner fat per dag från 2018 till 2019, ned från tidigare 1,29 miljoner. Den globala efterfrågan under 2018 beräknas till 99,16 miljoner fat per dag (99,14). Den globala efterfrågan under 2020 (första prognosen) beräknas till 101,74 miljoner fat per dag, vilket innebär att efterfrågan ökar med 1,40 miljoner fat per dag från 2019. Efterfrågan på Opec-olja, "call on Opec" plus lagerförändringar, väntas uppgå till 30,2 miljoner fat under 2019, ned från 30,3 i tidigare bedömning. För 2020 spås en efterfråga på 29,3 miljoner fat.

Oljeproduktionen i länder utanför Opec väntas bli 64,6 miljoner fat per dag under 2019, oförändrat från tidigare bedömning på 64,6. Under 2018 väntas den bli 62,7 miljoner fat per dag, även det oförändrat. Under 2020 väntas ett utbud på 66,8 miljoner fat.

I maj var den totala produktionen i länder utanför Opec 63,97 miljoner fat per dag jämfört med 63,84 miljoner fat månaden före. Den globala produktionen i maj var 99,50 miljoner fat per dag, ned från 99,60 miljoner månaden före. Opecs råoljeproduktion bedöms ha uppgått till 29,95 miljoner fat per dag i maj, jämfört med 30,18 miljoner fat per dag månaden före. Ökad produktion i Irak motverkade förluster från Iran och Kuwait. Saudiarabiens oljeproduktion var 9,70 miljoner fat per dag i maj, jämfört med 9,81 miljoner fat per dag månaden före.

De kommersiella oljelagren i OECD-länderna steg med 15,8 miljoner fat till 2.883 miljoner fat i april, något över det femåriga snittet.

IEA konstaterar att även om efterfrågan ökar nästa år så finns det mycket ökat utbud utanför Opec som kan möta detta, förutsatt att det inte blir några större geopolitiska chocker.