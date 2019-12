IEA lämnar sin efterfrågeprognos på olja oförändrad

Efterfrågan på olja väntas öka med 1,0 miljoner fat per dag under 2019 jämfört med föregående år, och med 1,2 miljoner fat per dag under 2020.

Det framgår av IEA:s månadsrapport på torsdagen.

Oljeefterfrågan väntas uppgå till cirka 100,2 miljoner fat per dag under 2019 (100,3 i föregående månads bedömning) och 101,5 miljoner fat per dag under 2020 (101,6).

Efterfrågan på Opec-olja, ”call on Opec” plus lagerförändringar, väntas uppgå till 29,9 miljoner fat under 2019 (30,0) och till 29,0 miljoner fat under 2020 (29,0).