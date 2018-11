IEA höjer prognos för nästa års oljeutbud

Det framgår av IEA:s månadsrapport på onsdagen. Oljeefterfrågan väntas öka med 1,38 miljoner fat per dag från 2018 till 2019, mot tidigare bedömning på 1,36 miljoner fat per dag.

Den globala efterfrågan under 2018 beräknas nu till 99,19 miljoner fat per dag, jämfört med 99,16 miljoner fat per dag i förra rapporten. Efterfrågan ökar därmed med 1,31 miljoner fat per dag från 2017 till 2018 (1,28).

Efterfrågan på Opec-olja, "call on Opec" plus lagerförändringar, väntas uppgå till 31,3 miljoner fat under 2019, mot tidigare bedömning på 31,6 miljoner. Det är därmed cirka 1,7 miljoner fat per dag under nuvarande produktionsnivå.

Oljeproduktionen i länder utanför Opec väntas bli 62,3 miljoner fat per dag under 2019, mot tidigare bedömning på 61,9 miljoner fat per dag. Under 2018 väntas den bli 60,3 miljoner fat per dag, uppjusterat från 60,2 miljoner fat per dag i förra rapporten.