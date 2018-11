IEA: 2040 kostar oljan 112 dollar per fat

OSLO (TDN Direkt) Internationella energimyndigheten (IEA) ser nu en global efterfrågan på olja på 102,4 miljoner fat per dag 2025, och som stiger till 106,3 miljoner fat 2040. Under 2017 låg nivån på 94,8 miljoner fat per dag.

Det framgår av grundscenariot i "New Policies" i 2018 års utgåva av IEA:s rapport "World Economic Outlook", som publicerades på tisdagen. I 2017 års utgåva av rapporten väntade sig myndigheten en oljeefterfrågan på 100,3 miljoner fat per dag år 2025, och som steg till 104,9 miljoner fat 2040. Rapporten tar höjd för redan införda lagar och regler, i tillägg till effekten av politik som annonserats och uttryckts i officiella mål och planer. Bland annat tar scenariot höjd för Paris-avtalet. IEA uppskattar nu ett råoljepris räknat i 2017 års priser på 88 dollar per fat år 2025, som stiger till 112 dollar per fat år 2040, jämfört med anslaget på 83 dollar per fat år 2025 och 111 dollar per fat 2040 i 2017 års rapport.

Vidare bedömer IEA nu att världens oljeproduktion kommer att vara 99,8 miljoner år 2025 och att den stiger till 103,4 miljoner år 2040. I den föregående årsrapporten var motsvarande prognoser 97,8 respektive 104,9 miljoner fat.

Under scenariot "Current policies" uppskattar IEA nu att den globala oljeefterfrågan kommer att ligga på 105,5 miljoner fat per da år 2025 och på 120,5 miljoner fat år 2040. Utbudet väntas bli ligga på 102,9 miljoner respektive 117,2 miljoner fat per dag.

I scenariot "Sustainable Development" ser IEA en oljeefterfrågan i världen på 93,9 millioner fat per dag år 2025, mot ett utbud på 91,6 miljoner fat per dag. År 2040 väntas en efterfrågan på 69,9 miljoner fat per dag, mot ett utbud på 68,0 miljoner. I alla tre scenarier förväntar sig IEA att nya källor till det globala oljeutbudet kommer att möta förändringar i oljeefterfrågan så att marknaden hamnar i jämvikt mellan utbud och efterfrågan.