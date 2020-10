Idex Biometrics får volymproduktionsorder i Sydkorea

Innehåll från Acarix Annons

Hjärt- och kärlsjukdomar är i dag de vanligaste dödsorsakerna i världen och bara i Sverige är två miljoner drabbade. Men faktum är att bara drygt tio procent av de som söker vård för bröstsmärtor faktiskt har hjärtproblematik kopplat till hjärt- och kärlsjukdomar. I många fall rör det sig om symptom för andra bakomliggande problem eller sjukdomstillstånd.

Utredningar gällande bröstsmärtor tar både tid och är resurskrävande, vilket resulterar i långa väntetider. Med den här problematiken som bakgrund startades medtech-bolaget Acarix. De har utvecklat en innovativ handhållen enhet, CADScor®System, som snabbt kan hjälpa till att utesluta kranskärlssjukdom tidigt i vårdkedjan.

– Grundtanken är att CADScor®System ska hjälpa läkare att hänvisa patienter till rätt vårdinstans, så att de som har reella hjärtproblem kopplat till kranskärlssjukdomar kan komma åt den avancerade vården snabbare, säger Per Persson, vd för Acarix.

Accelererande kommersiell fas

CADScor®System är ett icke-invasivt och strålningsfritt diagnostiskt hjälpmedel som säljs tillsammans med engångsplåster, vilka på sikt förväntas generera majoriteten av Acarix intäkter.

Acarix har nyligen gått in i en accelererande kommersiell fas för att etablera sin innovation globalt. Under sommaren togs ett beslut om att dra nytta av det vakuum som bildats inom medtech-branschen i samband med coronapandemin, och bolaget öppnade upp för en företrädesemission som innebär en ekonomisk boost på runt 48 miljoner kronor.

– Det har varit ett väldigt stort intresse kring vår aktie, nyemissionen övertecknades med 23 procent. Detta försätter oss i en väldigt gynnsam position där vi kan fokusera helt på vår kommersiella resa i 18 månader framåt, säger Per Persson.

Aktiv dialog med globala beslutsorgan

Acarix kommer nu fortsätta bygga mer evidens kring CADScor®System. Bolaget har två pågående kliniska studier och en tredje håller på att startas upp.

Parallellt jobbar Acarix också intensivt med etablering av innovationen i Tyskland, Storbritannien och USA som ska komplettera bolagets närvaro i de nordiska länderna. Här handlar det om att bli inkluderad och rekommenderad i myndigheternas riktlinjer för att nå hela vägen in i vårdapparaterna.

– Den tyska marknaden är en av världens största medicintekniska marknader och är en mycket viktig referens för kommande satsningar, så den är vårt fokus. Vi jobbar just nu aktivt med tyska gemensamma federala kommittén, G-BA, om en framtida subventionering för CADScor®System i Tyskland. Detta innebär att staten går in och öronmärker pengar för att etablera vår diagnostiska metodik inom vården, säger Per Persson.

Siktet inställt på USA

För att även nå den viktiga amerikanska marknaden lämnade Acarix in en ansökan om godkännande till FDA, USA:s läkemedelsmyndighet, i slutet av 2019. Just nu pågår en aktiv dialog med myndigheten och processen mot ett godkännande utvecklas fortlöpande.

Parallellt med den globala expansionen fortsätter också kontinuerlig vidareutveckling av produkten. I takt med att hjärt- och kärlsjukdomar växer som ett allvarligt hälsoproblem i världen, förstärks också CADScor®Systems roll som en viktig pusselbit för att effektivisera vårdkedjan i grunden.

Fakta om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar diagnostiska test för hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget grundades 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö. Kontakt: info@acarix.com

