Icta säljer FFW för upp till 367 miljoner kronor

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen kommer att hamna på upp till 367 miljoner kronor, varav cirka 294 miljoner kommer att betalas vid tillträdet.

Med anledning av försäljningen föreslår styrelsen att cirka 11,70 kronor per aktie delas ut till bolagets aktieägare under 2019 och 2020 och att en utdelning om 7,80 kronor per aktie utbetalas efter tillträdet under fjärde kvartalet 2019.

Ictas aktie stängde på 7,50 kronor på torsdagen.