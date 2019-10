Omsättningen räknades in på 18,08 miljarder dollar i kvartalet, att jämföra med konsensus enligt Refinitiv på 18,22 miljarder.

Vinst per aktie kom in på 2,68 dollar, något högre än estimatet på 2,67 dollar per aktie.

IBM-aktien handlas ner med 0,8 procent i efterhandeln.