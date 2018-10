Huvudägaren säljer hela innehavet i Tangiamo Touch

Försäljningen har ägt rum i ett flertal poster mellan den 18 juli och den 15 oktober men rapporterats in först nu till Finansinspektionen. Affären genomfördes till en snittkurs om 1:35 kronor enligt Direkts beräkningar. Det kan jämföras med stängningskursen på tisdagen, den 23 oktober, som var 1:13 kronor.

Glenn Mörk säger till Direkt på onsdagen att han köpte en större post aktier i samband med att han valdes in i styrelsen 2016, men att han nu "behöver kapitalet på annat håll". Han säger även att det är hans "definitiva målsättning att sitta kvar i styrelsen".

Aktien noterades på First North i april 2017 till teckningskurs 5 kronor och har sedan dess backat nästan 80 procent. På onsdag förmiddag bytte den ägare kring 1,04 kronor, ned 10 procent för dagen i tunn handel.

Under det första halvåret 2018 hade bolaget intäkter på 4,1 miljoner kronor, ned från 7,1 miljoner under motsvarande period 2017. Rörelseresultatet landade på minus 7 miljoner kronor, en försämring från minus 0,9 miljoner under motsvarande period året innan.