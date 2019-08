Huvudägare i Balco stärker greppet – tankar aktier för 41 miljoner

Affären är gjord via familjens investeringsbolag Herenco som i ägardatatjänsten Holdings är knuten till Lovisa Hamrin som äger totalt nästan 1,3 miljoner aktier efter affären, nästan 6 procent av aktierna och rösterna i balkongbolaget.

Därutöver äger Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse nästan 2,7 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel om drygt 12 procent.

Nyhetsbyrån Direkt har tidigare under onsdagen rapporterat att Carnegie under dagen har internmäklat en post om 1,25 miljoner aktier i Balco - en post motsvarande strax under 6 procent av aktierna i balkongbolaget.