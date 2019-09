Hundratals lägenheter osålda – Kamprads byggbolag bjuder på avgiften

Som prisexempel skulle en lägenhet med 5.000 kronor i månadsavgift innebära en total besparing på 120.000 kronor för en köpare.

Av villkoren för erbjudandet framgår att Ikano Bostad ersätter bostadsrättsföreningen med månadsavgiften under 24 månader från och med tillträdesdagen. Om avgiften höjs under perioden debiteras köparen överskjutande belopp. Om avgiften sänks under perioden, tillfaller överskjutande belopp Ikano Bostad.