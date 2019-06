HUI spår inbromsad tillväxt i detaljhandeln

Det framgår av HUI Researchs nya konjunkturprognos.

I den senaste prognosen, i mars, väntades detaljhandeln öka med 2,5 procent 2019 och öka med 2,0 procent 2020.

HUI Research konstaterar att den svenska konjunkturen har mattats av under det senaste året och de flesta prognosmakare spår en svag tillväxt i ekonomin under 2019 och 2020. Trots en starkare tillväxttakt än förväntat, 2,1 procent under första kvartalet 2019, ligger HUI:s BNP-prognoser i stort kvar fast, med en uppgång om 1,4 procent i år och 1,2 procent nästa år.