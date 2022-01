HSBC sänker sin rekommendation för Nike till behåll

Rashin Kabodvand, vd, och Jimmy Dahlqvist, head of AWS Technology på Sigma Technology Digital & Cloud Solutions.

Molnet har gått från ”nice to have” till ”need to have” under pandemin – och utvecklingen spås hålla samma snabba takt även framåt. Sigma Technology Digital & Cloud Solutions jobbar nu för att möta det stora behovet hos svenska och internationella företag.