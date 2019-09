Hongkongprotester får klockan att klämta i Schweiz

Totalt sett var augusti en ljummen månad för den schweiziska klockindustrin vars klockexport steg med 1,5 procent jämfört med samma månad i fjol till 1.522 miljoner schweizerfranc. Under årets första åtta månader uppgår tillväxten till 1,9 procent. Det framgår av månadsstatistik från branschorganisationen Federation of the Swiss Watch Industry.