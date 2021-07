Få koll på de viktigaste rapporterna under torsdagen 15 juli

SBB:s förvaltningsresultat under det andra kvartalet uppgick till 827 miljoner kronor, en uppgång från 605 miljoner kronor under jämförelseperioden men lägre än väntat. Bolaget höjer sin helårsprognos för vinst per aktie och utreder att lämna månadsvis utdelning på stamaktier.