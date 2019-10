Höjd utdelning från Dustin men resultatet lyfter inte

Rörelseresultatet backade samtidigt till 102 Mkr, från 107 under samma period i fjol. Då inkluderas jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor (4).

Dustins nettoomsättning ökade med 19,9 procent till 3.026 miljoner kronor under kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Den organiska tillväxten var 11,2 procent.

Dustins styrelse föreslår en utdelningshöjning till 3,00 kronor per aktie, upp från 2,71 kronor under fjolåret. Väntad utdelning var i snitt 3,11 kronor per aktie, enligt Bloomberg.