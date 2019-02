Högre vinst än väntat från Walt Disney – aktien stiger i efterhandeln

Underhållningsbolaget Walt Disney redovisade en justerad vinst per aktie på 1,84 dollar under det första kvartalet i bolaget brutna räkenskapsår. Analytikern hade i snitt väntat sig en justerad vinst per aktie på 1,54 dollar enligt Bloombergs sammanställning. Aktien stiger med 1,6 procent i efterhandeln.