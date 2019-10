Högre vinst än väntat från GM – sänker helårsprognosen

GM:s intäkter uppgick till 35,5 miljarder dollar under kvartalet vilket var något under analytikernas prognos på 35,7 miljarder dollar enligt Bloombergs sammanställning.

Gällande strejken uppskattar GM att den kommer sänka bolagets vinst per aktie med 2 dollar för helåret 2019.

Som en konsekvens sänker bolaget sin prognos för vinsten per aktie till 4,5-4,8 dollar per aktie under 2019 från det tidigare intervallet på 6,5-7 dollar per aktie.