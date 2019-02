Högre vinst än väntat från Alphabet – men aktien faller i efterhandeln

Alphabet redovisade en vinst per aktie på 12,77 dollar för det fjärde kvartalet 2018. Analytikerna hade i snitt väntat sig en vinst per aktie på 10,86 dollar per aktie, enligt Bloombergs sammanställning.

Även omsättningen överträffade förväntningarna och kostnaderna för att köpa trafik blev något lägre än väntat. Dock ökade trafikkostnaderna från föregående kvartal.