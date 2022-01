Den amerikanska storbanken JP Morgan redovisade en vinst per aktie på 3,3 dollar under det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 3,01 dollar, enligt Refinitivs sammanställning. Justerat för återföring av kreditförlustreserveringar uppgick vinst per aktie till 2,86 dollar.