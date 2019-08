Högre resultat för modulhusbolaget

Det underliggande ebitda-resultatet var 22,9 miljoner euro (21,0) samtidigt som det rapporterade rörelseresultatet minskade till 7,1 miljoner (11,8). I rörelseresultatet i det andra kvartalet i år ingår jämförelsestörande poster om -5,1 miljoner euro (-0,8).

I rapporten skriver bolaget att det förväntar sig högre aktivitet inom det offentliga segmentet under andra halvåret, om än en lägre takt än under 2018. I Finland har aktivitet i det offentliga segmentet var lägre än normalt under det första halvåret, men det tredje kvartalet har inletts med ökad efterfrågan inom detta segment, skriver Adapteo i rapporten.

Aktien har haft en trist start sedan noteringen på Stockholmsbörsen i början av juli. Aktien öppnade den första handelsdagen på 119 kronor och stängde på 133 kronor men har fallit tillbaka sedan dess och stängde onsdagshandeln på 113 kronor.