Högre tillväxt än väntat i USA under tredje kvartalet

Privatkonsumtionen steg 4 procent under kvartalet, den högsta kvartalsökningen på drygt fyra år, och gav ett BNP-bidrag på knappt 2,7 procentenheter. Utrikeshandeln bidrog istället med nedåtpress då exporten minskade och importen ökade. Underskottet i handelsnettot uppgick till 939 miljarder dollar, motsvarande 11.020 miljarder kronor.

Den amerikanska ekonomin växte något mer än väntat under det tredje kvartalet enligt preliminära siffror från USA:s handelsdepartement. Tillväxten uppgick till 3,5 procent i årstakt mot väntade 3,3 procent enligt en analytikersammanställning från Reuters.

"Nästa år, då stödet från skattesänkningarna klingar av och den fördröjda effekten från högre räntor börjar tynga allt mer, förväntar vi oss att tillväxten saktar ned under sin potentiella takt på 2 procent", skriver Capital Economics USA-ekonom Michael Pearce i ett marknadsbrev.

Prisindex för privatkonsumtionen, PCE, ökade 1,6 procent under det tredje kvartalet. Kärn-PCE steg lika mycket och kom därmed in under förväntade 1,8 procent enligt Reuters.

Den offentliga konsumtionen steg 3,3 procent medan förvarsutgifterna ökade 4,6 procent.

De fasta bruttoinvesteringarna minskade med 0,3 procent. Bostadsinvesteringarna sjönk hela 4 procent medan investeringarna i utrustning var ned 0,4 procent.