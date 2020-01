Högre resultat än väntat från SEB – även kreditförlusterna ökade

SEB:s totala intäkter summerades till 14.089 Mkr under kvartalet vilket var klart över analytikernas prognos på 12.609 Mkr. De totala kostnaderna summerades till 6.026 Mkr vilket var högre än väntade 5.776 Mkr.

På onsdagen var det dags för SEB att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet 2019. Räntenettot summerades till 5.930 Mkr vilket kan jämföras med 5.983 Mkr under det tredje kvartalet 2019 och något över analytikernas prognos på 5.873 Mkr.

De förväntade kreditförlusterna uppgick till 997 Mkr vilket var en ökning från 489 Mkr under det tredje kvartalet 2019. Analytikerna hade i snitt väntat sig att kreditförlusterna skulle uppgå till 486 Mkr enligt Infront Datas sammanställning.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,25 kronor per aktie. Året före delade SEB ut 6 kronor per aktie i ordinarie utdelning samt 0,5 kronor per aktie i en extrautdelning.

Gällande den sanktionsprövningsprocess som Finansinspektionen inledde i december förväntar sig SEB att de kommer vara avslutad i april 2020.