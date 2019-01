Högre resultat än väntat från Essity – föreslår oförändrad utdelning

På torsdagen var det dags för Essity att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet 2018. Nettoomsättningen kom in på 31.112 Mkr vilket var 9 procent högre än under samma period i fjol och över analytikernas prognos på 30.410 Mkr enligt Infront Datas sammanställning. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 3,3 procent under kvartalet vilket var över analytikernas prognos på 2,1 procent.

Det justerade ebita-resultatet på 3.451 Mkr var 5 procent lägre än under samma period 2017. Essitys justerade ebita-marginal landade på 11,1 procent vilket var över analytikernas prognos på 10,1 procent.