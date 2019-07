Resultatfest för Astra Zenecas kärnverksamhet – höjer försäljningsprognosen

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisade en vinst per aktie för kärnverksamheten på 0,73 dollar under det andra kvartalet 2019. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 0,64 dollar enligt Infront Datas sammanställning. Bolaget höjer även sin prognos för produktförsäljningen under 2019.