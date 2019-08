Högre resultat för Instalco – ser fortsatt stark efterfrågan på samtliga områden

Nettoomsättningen landade på 1.406 miljoner kronor under det andra kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 2,7 procent, en inbromsning från 5,7 procent under årets första kvartal och 14,4 procent under fjolårets andra kvartal.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 123 Mkr, upp från 107 Mkr under fjolårets andra kvartal. Resultatet har primärt justerats för återföring av uppbokade tilläggsköpeskillingar som inte fallit ut enligt rapporten.

Den justerade ebita-marginalen sjönk dock med en halv procentenhet på årsbasis till 8,7 procent. Sekventiellt har dock den justerade ebita-marginalen stärkts lika mycket jämfört med föregående kvartal.