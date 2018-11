Högre kurser väntas i Stockholm – Elektas rapport i fokus

Elekta har släppt kvartalssiffror under förväntan nu på morgonen. Under dagen hålls ett antal kapitalmarknadsdagar bland annat med SKF och Tieto.

De ledande New York-börserna gick starkt under onsdagen efter Fed-chefen Jerome Powells tal då han sade att utsikterna för den amerikanska ekonomin är fortsatt solida och att räntan ligger "strax under" så kallat neutralt territorium. Uttalandet kommer mindre än två månader efter ett tal då Powell sade att "vi är antagligen en lång väg från neutral".

Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq var alla upp med mellan 2,3 och 3,0 procent.

I Asien var handeln mera blandad. Tokyo steg för femte handelsdagen i rad medan börserna på det kinesiska fastlandet var ner på oro inför helgens möte mellan USA:s president Donald Trump and Kinas ledare Xi Jinping.

Dollarn tappade i samband med Fedchefens tal och har fortsatt försvagas något på torsdagsmorgonen. Oljan visar påå små rörelser.

Vid 8.35-tiden pekade terminerna för tyska DAX- och franska CAC 40-index 0,6-0,7 procent upp. IG:s förhandel indikerade en öppning för Stockholmsbörsens OMXS30-index med 0,7 procent upp.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 601 miljoner kronor för sitt andra kvartal. Analytiker hade räknat med 612 miljoner, enligt Infront Data. Även orderingången, som bolaget beskriver som det mest negativa i delårsrapporten, var sämre än förhandstipsen.

I nyhetsflödet i övrigt:

* Gruvbolaget Lundin Mining levererade en ny treårsprognos som indikerade en höjning av den väntade koppar- och nickelproduktionen, men en sänkning av kommande zinkproduktion. Bolaget aviserade också ett aktieåterköpsprogram värt i storleksordningen 2,3 miljarder kronor.