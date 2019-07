Högre kreditreserv tyngde Trentions andra kvartal

”Vi ser en ökad risknivå på marknaden och har med anledning av detta ökat kreditriskreserven på ett antal specifika lån. Kreditreserven ökade med 11,5 Mkr i andra kvartalet vilket medförde en negativ effekt på rörelseresultatet med motsvarande belopp. Framförallt hade vi en kredittagare där vi bedömer en förhöjd risk som utgör merparten av ökningen”, skriver Trention i ett pressmeddelande.

Bolagets rörelseresultat landade på 2,9 Mkr under det andra kvartalet vilket kan jämföras med 5,9 Mkr under samma period i fjol. Resultatet efter skatt uppgick till 3,9 Mkr vilket var under de 6,3 Mkr bolaget redovisade under samma kvartal 2018.

Trentions nettoomsättning uppgick till 16,8 Mkr vilket var en ökning från 14,3 Mkr under samma period i fjol.