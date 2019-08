Högre intäkter och resultat för Tethys Oil – produktionen i övre delen av prognosen

Resultatet efter skatt blev 17,3 miljoner dollar för det andra kvartalet, upp från 15 miljoner dollar under fjolårets andra kvartal. Resultatet per aktie uppgick till 0,51 dollar.

Produktionen ökade till 12.811 fat per dag i snitt under kvartalet, upp 9 procent på årsbasis efter att tidigare problem på Ulfafältet lösts.

”Vi är glada över att vi nu är stadigt i den högre delen av vår guidning för året om en nettoproduktion mellan 12.000 och 13.000 fat per dag”, skriver Magnus Nordin.

Oljepriset har dock fallit tillbaka under början av sommaren och rör sig runt 60 dollar per fat. Det kommer att återspeglas under det tredje kvartalet då bolagets försäljningspris fastställs två månader i förväg. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick till 67,8 dollar per fat under det andra kvartalet vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2018.