Högre förvaltningsresultat för K2A

Driftöverskottet uppgick till 25,9 Mkr vilket var en ökning från 21,1 Mkr under det tredje kvartalet 2018.

”Sammantaget ser vi positivt på möjligheterna att byggstarta ett antal bostäder i linje med vårt mål om cirka 500 bostäder per år under 2019-2020. Eftersom flera projektstarter förväntas att ske under senare delen av 2019 förväntas K2A:s investeringar kopplat till dessa projektstarter att följa med en fasförskjutning in i nästa år”, skriver Johan Knaust, vd för K2A, i rapporten.