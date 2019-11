Högre börsöppning väntas efter starka jobbsiffror

Nasdaq ska dock ha testkört systemen under helgen och lovar att handeln ska starta som vanligt på måndagen.

Omkring klockan 8.40 hade de ledande börsterminerna i Europa stigit - DAX i Frankfurt var upp 0,6 procent, brittiska FTSE 100 steg 0,5 procent och franska CAC40 stärktes 0,4 procent. Förhandeln hos IG indikerade samtidigt en öppning 0,4 procent högre för Stockholms OMXS30-index.

I Asien har börserna på morgonen stigit över hela linjen, med uppgångar på över 1 procent i Hongkong och Sydkorea. Tokyo håller dock stängt.

Stockholmsbörsen hann i fredags inte reagera på den heta sysselsättningsstatistiken från USA, som publicerades klockan 13.30 svensk tid. Rapporten visade en jobbtillväxt med 128.000 personer i oktober, klart över förväntade 85.000, och bidrog till att USA-börserna steg markant. S&P 500 stängde 1,0 procent högre.

Anoto har under morgonen aviserat en riktad nyemission av 12 miljoner aktier till sydkoreanska Soft Works, till en kurs motsvarande cirka 1:17 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på runt 18 procent mot snittet under tio handelsdagar närmast före styrelsens emissionsbeslut. Aktien stängde i fredags vid 0:995 kronor.

Värt att notera är att Moberg Pharma på måndagen för första dagen handlas utan rätt till inlösen i inlösenprogram, vilket ger 46:50 kronor per aktie. Även NCC handlas utan rätt till utdelning, i detta fall på 2 kronor.

Gomspace har tecknat ett avtal värt cirka 780.000 euro med centret NSSTC-UAEU i Förenade Arabemiraten, gällande leverans av minisatelliter, träning och support under 18 månader.

Lastbilskoncernen Traton, där Scania och MAN ingår, bekräftar målen för 2019 men räknar med ett mycket tuffare marknadsklimat för 2020, särskilt i Europa. Bolagets orderingång minskade 6 procent under årets första nio månader.

Medicinteknikbolaget Quickcool vill byta namn till Bio-Med Cannabis Europe och bli ett holdingbolag för cannabsiinvesteringar.