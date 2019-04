Höga järnmalmspriser och stark dollar lyfter LKAB

Nettoomsättningen ökade med drygt 1 miljard kronor till 7.329 Mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Det operativa kassaflödet stärktes till 2.500 Mkr, vilket kan jämföras med 1.770 Mkr under motsvarande period i fjol, liksom finansnettot som ökade till 547 från 201 Mkr.

Det 23 procent högre underliggande rörelseresultatet om 2.899 miljoner kronor under perioden är därmed främst hänförligt ett högre pris på förädlade järnmalmsprodukter och en starkare dollarkurs, uppger LKAB i delårsrapporten som släpptes på torsdagen.

Det genomsnittliga globala spotpriset på järnmalm uppgick under kvartalet till 83 dollar per ton, vilket kan jämföras med 74 dollar under första kvartalet 2018.