Peter Forsberg investerar i börskandidat

Samarbetet går ut på att Watch it Live, som erbjuder ”skräddarsydda upplevelser” i samband med evenemang som fotboll, ishockey och musik ska stå för logistiken och Next Level Group för stjärnglansen. Next Level-anknutna profiler som Peter Forsberg, André Myhrer och Sanna Kallur ska alltså kunna medverka på resor som Watch it Live anordnar.